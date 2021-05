Die Zahl der Fake-Shops hat in der Pandemie zugenommen. Betrüger wollen laut Verbraucherschützern zunehmend schnelle Kasse machen. Vor allem wenn bei vermeintlichen Super-Schnäppchen auf Vorkasse.

Es ist ja nur logisch: Wenn viele Läden in den Einkaufsstraßen, in den Fachmarktzentren und in den Shopping-Malls geschlossen sind, zücken die Leute ihre Smartphones und Tablets. Der Online-Handel boomt.

Das bekommen große Player wie Amazon (mit einem Logistikzentrum in Pforzheim), die Otto-Group (mit der Tochter Heine Versand in Karlsruhe) und Zalando (mit einem Logistikzentrum in Lahr) deutlich zu spüren. Deutschlands größte Drei sind nur Beispiele von vielen.

Per Mausklick oder Fingertipp ordern seit Ausbruch der Corona-Pandemie aber auch Menschen, die bislang (fast) nur klassisch eingekauft haben. Offenbar kommen sie damit gut klar, ergab eine BNN-Recherche bei Online-Händlern. Die digitalen Shops habe man nicht fürs neue Publikum anpassen müssen. Die Zahl der Warenrücksendungen sei prozentual auch nicht gestiegen, wie man vermuten könnte – im Gegenteil.