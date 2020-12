Am PWO-Standort Oberkirch fallen bis zu 150 weitere Jobs weg. Der Ortenauer Automobil-Zulieferer sieht seine Zukunft nicht in Deutschland, sondern in Osteuropa.

Das bisherige Sparprogramm reicht offenbar nicht aus. Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) will zusätzliche Stellen an ihrem Standort in der Ortenau streichen. Neben den rund 200 Mitarbeitern, die im Rahmen eines Freiwilligen-Programms das Unternehmen zum Jahresende verlassen, sollen in Oberkirch bis zu 150 weitere Jobs wegfallen. Das hat der PWO-Vorstand am Dienstag beschlossen.

„Während die Auslandsstandorte schon bei der jüngsten, nur moderaten Marktbelebung wieder gute Ergebnisse erzielten, traf dies für den Standort Oberkirch nicht zu“, heißt es in einer Pressemitteilung des Autozulieferers.

Wegen stark gestiegener Arbeitskosten in Deutschland und weil die Autohersteller mehr und mehr in Osteuropa produzieren, müsse man „auch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa in Erwägung ziehen, wenn wir bestehende Serienproduktionen nicht verlieren wollen“.

Die PWO-Kunden produzieren zunehmend in Osteuropa

Mit einem stark wachsenden Werk in der Tschechischen Republik sei PWO dort bereits äußerst wettbewerbsfähig aufgestellt, erklärt das Unternehmen weiter. „Deshalb hat der Vorstand in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Kapazitäten des Standorts Oberkirch weiter in Richtung des zu erwartenden zukünftigen Auslastungsniveaus anzupassen.“

Dazu soll die Anzahl der Beschäftigten „um weitere 120 bis 150 Mitarbeitende überwiegend aus der Stammbelegschaft der Produktion reduziert werden“. Dadurch will PWO neun Millionen Euro einsparen.

Vorstandschef Carlo Lazzarini sagte laut Pressemitteilung: „Wir sind ein weltweit tätiger Konzern. Der Kostendruck in der Automobilzulieferindustrie zwingt uns dazu, jeden Auftrag in dem Werk zu platzieren, das für den konkreten Auftrag am wettbewerbsfähigsten ist.

Leider hat die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland in den letzten Jahren stark nachgelassen, was zu einem überproportionalen Anstieg des Auftragsvolumens in unserm Werk in Tschechien geführt hat. Daher müssen wir die Kapazitäten in Oberkirch an das rückläufige Umsatzvolumen für den Standort anpassen.“

Standort Oberkirch soll zur „High-tech-Schmiede“ weiterentwickelt werden

Doch Lazzarini verpspricht auch, den Standort Oberkirch „zu einer High-tech-Schmiede weiterentwickeln“. Dort soll die Wettbewerbsfähigkeit durch „höchsteffiziente moderne, datengetriebene Fertigung“ gestärkt werden.