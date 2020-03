Panik verschwunden – Dax weit über 9000 Punkten

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Am deutschen Aktienmarkt beruhigt sich die Lage am Dienstag weiter. Der Dax gewann wenige Minuten nach dem Auftakt 6,17 Prozent auf 9280,29 Punkte.

Zuletzt bewegte sich der deutsche Leitindex in diesem Bereich am 13. März. Am Vortag hatte der Dax nach seinem freundlichen Ausklang der Vorwoche zwar wieder im Minus geschlossen, aber immerhin klar über seinem Tagestief.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 5,26 Prozent zu auf 19 827,82 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 5 Prozent.