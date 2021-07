Übernahme zugestimmt

Sanacorp übernimmt Fiebig in Rheinstetten – Was dies für Mitarbeiter und Kunden bedeutet

122 Jahre lang hat sich der Pharmagroßhändler Leopold Fiebig wacker gehalten. Mittlerweile ist der Verkauf an den Sanacorp-Konzern aber offiziell. In der Branche geben die großen Vier zunehmend den Ton an. Doch es heißt von Seiten der Apotheker: Für den Patienten ändert sich nichts.