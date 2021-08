Firmengründer Emil Scheibel kam am 11.11.1899 zur Welt – klar, dass er bei dieser Schnapszahl beruflich beim Schnaps landen würde. Die Premium-Brände aus Kappelrodeck werden auch im Bundespräsidialamt getrunken. Ein Blick in die geheimnisvolle Schatzkammer der Schnapsbrenner.

Soso, eine Schatzkammer soll es im idyllischen Kappelrodeck geben, heißt es. Mit Stahltür, Extra-Schlüssel und einem Tresor. Genauer: In der Schwarzwaldbrennerei Emil Scheibel soll die geheimnisvolle Kammer sein.

Deren edlen Brände trinken Connaisseurs übrigens nicht nur in Sternelokalen, auf Kreuzfahrtschiffen, in der Lufthansa-Business-Klasse oder in fernen Ländern wie Japan und Australien, sondern auch im Schloss Bellevue – bestimmt hat also auch schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran genippt.

Die Scheibel’sche Schatzkammer ist in einem ehemaligen Bauernhof verborgen. Es ist ein herausgeputztes Fachwerkhaus mit roten Geranien an den Fensterbänken. Auf dem Hof, in den Ritzen des Kopfsteinpflasters, wächst kein Unkraut. Und am Eingang sitzt Emil Scheibel als Bronzestatue, natürlich mit einem Schnapsbecher. Er ist der Firmengründer.