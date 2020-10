Schweinestau und Ferkeldruck: China bringt Badens Bauern ans Limit

Wer sein Geld mit Schweinen verdient, ist Kummer gewöhnt. Doch was derzeit auf dem Fleischmarkt los ist, bringt den coolsten Schweinemäster ins Schwitzen. „Ich habe echt Bammel, dass das nicht gut ausgeht“, sagt Dietmar Scheurer, Berater des Erzeugerrings Ortenau.

Scheurer betreut die wenigen Schweinehalter, die es entlang der badischen Rheinschiene noch gibt. Und für die sieht es derzeit nicht gut aus.

„Als die Schweinepest nach China kam, sind bei uns die Ferkelpreise explodiert. In China wurden millionenfach Schweine gekeult und sie brauchten dringend Schweinefleisch von uns. Jetzt haben wir zwei Hotspots der Krankheit in Brandenburg, China kauft nicht mehr bei uns und die Fleischpreise stürzen in den Keller.“