Die Karosserie des EQA ist der des erfolgreichen Schwestermodells GLA sehr ähnlich. Doch die Technik, die darunter steckt, ist eine vollkommen andere: Der am Mittwoch der Weltöffentlichkeit per Online-Video vorgestellte neue Kompakt-SUV von Mercedes-Benz ist ein reines Elektroauto.

Der neue EQA wird im Mercedes-Benz-Werk Rastatt und in Peking hergestellt. Die Produktion sei reibungslos gestartet, hieß es Mitte Dezember aus dem badischen Werk. Die vollelektrischen Modelle laufen dort auf der gleichen Produktionslinie wie die kompakten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor oder Hybrid-Antrieb.

Produktionspause soll Verkaufsstart nicht verzögern

Doch inzwischen stehen die Bänder in Rastatt still. Ein Engpass an Elektronik-Bauteilen, der die gesamte Autobranche beschäftigt, zwang Mercedes-Benz zu diesem Schritt. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wann die Produktion wieder anläuft, ist ungewiss.

Am Verkaufsstart des neuen Elektro-SUV soll sich dennoch nichts ändern. Ab 4. Februar soll der EQA in Europa verfügbar sein, kündigte Daimler-Vorstand Britta Seeger bei der Online-Premiere des Kompaktwagens an. Offenbar sind vor dem Produktionsstopp bereits genug Fahrzeuge vom Band gelaufen.

Ein zweiter Produktionsstandort des EQA ist Peking. Die Batteriesysteme liefert die Mercedes-Benz Tochter Accumotive im sächsischen Kamenz. Auch die Batteriefabrik im polnischen Jawor bereitet sich Unternehmensangaben zufolge auf die Produktion von Batteriesystemen für die kompakten Mercedes-EQ Modelle vor.

Die Reichweite liegt laut Hersteller bei 486 Kilometern

Mit der neuen Marke EQ strebe Mercedes-Benz „die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an“, sagte Daimler-Vorstand Markus Schäfer. „Dazu haben wir ambitionierte Produkt-Entwicklungsziele definiert und die beschleunigte Markteinführung neuer Technologien beschlossen.“ Der EQA beweise, dass bei Nutzung einer bewährten Architektur ein „hervorragender Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit, Kosten und Time-to-market“ möglich sei.

Der Elektro-Mercedes soll ab 47.540,50 Euro in Deutschland erhältlich sein und eine Reichweite von 486 Kilometern haben.