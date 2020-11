Software aus Karlsruhe erkennt Kunden ohne Maske

Abstand bitte und Maske auf! Eine Software des Karlsruher Jungunternehmens LightnTec GmbH erkennt, wie viele Menschen in einem Raum sind, deren Abstand zueinander und ob sie einen Mund-Nasenschutz tragen. LightnTec-Chef Florian Kall berichtet gegenüber den BNN von einer großen Nachfrage.

Per Direktvertrieb habe man das System namens motionTec.sens in Deutschland, Frankreich, in der Schweiz und in den USA verkauft. Kall: „Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Verwendung von Standard-Kameras, auch von bereits installierten. Dennoch können wir eine Genauigkeit von 99 Prozent in einer Reaktionszeit von weniger als einer Sekunde realisieren.“