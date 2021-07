Solarpflicht in Baden-Württemberg: Was Hausbesitzer wissen müssen

Die Landesregierung verweist in ihrem Gesetzentwurf darauf, dass sich der Klimawandel in Baden-Württemberg immer rasanter entwickele. Seit dem Jahr 2000 würden Temperaturrekorde in Reihe gebrochen, bis Ende des Jahrhunderts könnten die mittleren Temperaturen gar um drei bis 4,5 Grad im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahrhunderts ansteigen. Auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgesetzes zeigt klar in Richtung Klimaschutz. CO2-neutrale Stromproduktion rückt daher verstärkt in den Fokus, für die brachliegende Potenziale genutzt werden sollen. Allein beim Neubau von Wohngebäuden erhofft sich die Regierung eine zusätzliche Leistung von 70 bis 140 Megawatt pro Jahr. Die Neuregelung umfasst daher Fotovoltaik-, aber auch solarthermische Anlagen für Warmwasser und Heizung.