Sparkassenchef Scholl: „Chef zu sein ist keine Wohlfühlveranstaltung“

Stephan Scholl führt er eine der größten Sparkassen Deutschlands. Der Banker ist ein Mann mit vielen Facetten: Er hört Heavy Metal und wienert in der Freizeit Silbergeschirr.

Selbstverständlich kann Stephan Scholl mit den Kürzeln Miki, Kuki und Noki etwas anfangen – schließlich hat er in den 1970er-Jahren bei der Deutschen Bank gelernt. „Ich bin Noki“, sagt Scholl und lacht laut auf.

Noki, das stand bei der Großbank für Azubis, die „normale Kinder“ waren, ohne Beziehungen. Anders als die Mitarbeiterkinder (Mikis) und Kundenkinder (Kukis), die ebenso eingestellt wurden.

Scholl sitzt in einem Besprechungsraum in der Vorstandsetage der Sparkasse Pforzheim Calw. Es ist das zwölfte von 16 Stockwerken. Krawatte trägt er wie so häufig keine; das Sakko hängt er über den Stuhl.