Sperrung des Schweizer Luftraums wieder aufgehoben

Die Sperrung des Schweizer Luftraums ist nach einer mehrstündigen Panne bei der Flugsicherung Skyguide am Mittwochmorgen wieder aufgehoben worden. Das teilte Skyguide mit. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, waren in Nachbarländer umgeleitet worden.

Es habe sich um eine technische Störung gehandelt, teilte Skyguide mit. „Wir gehen nicht von einem Cyberangriff aus“, sagte der Sprecher von Skyguide, Vladi Barrosa, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk. Besonders der Flugplan der Lufthansa-Tochter Swiss war in Mitleidenschaft gezogen worden.