Störung bei Instagram und Facebook

Die Fotoplattform Instagram ist ausgerechnet am US-Feiertag Thanksgiving, das Fest wird jährlich am vierten Donnerstag im November gefeiert, von einer Störung betroffen. Der Dienst räumte am Donnerstag Probleme bei Instagram und anderen Facebook-Apps ein, ohne nähere Details zu nennen.

Man arbeite an einer Lösung. Zuletzt hatte es im Sommer stundenlange Ausfälle bei Instagram und anderen Facebook-Apps wie WhatsApp gegeben. Betroffene Nutzer weichen bereits auf Twitter aus, dort trendet der Begriff #instagramdown. User @JakobsVision formuliert es treffend:

94000 Tweets zu #instagramdown. Das sagt einfach alles darüber aus, wann die Leute zu #Twitter zurückgehen hehe — Jakob (@JakobsVision) November 28, 2019

dpa / BNN