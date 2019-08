Streit um Überstunden im Gastgewerbe

Anzeige

Die Beschäftigten in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwa 1,4 Millionen Überstunden geleistet. Ein großer Teil davon blieb unbezahlt. Besonders im Gastgewerbe ist die Situation dramatisch, klagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga wehrt sich gegen diese Kritik.

Die Zahlen sind gewaltig und zunächst kaum greifbar: Knapp 1,4 Milliarden Überstunden haben die Beschäftigten in Deutschland im vergangenen Jahr geleistet. Etwas über 200 Millionen sollen es in Baden-Württemberg gewesen sein. Zu diesem Ergebnis kommt der „Überstunden-Monitor“ des Pestel-Instituts. Dabei handelt es sich um eine Studie, die von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Auftrag gegeben wurde. Und die Erhebung verdeutlicht: Die mehr als 40 Millionen Beschäftigten in Deutschland arbeiten deutlich mehr, als sie eigentlich müssten.

Kritik am Gastgewerbe

Zum Problem werden die Zahlen vor allem deshalb, weil weit über die Hälfte der geleisteten Überstunden unbezahlt bleibt. Ein Umstand, den die NGG besonders in Bezug auf das Gastgewerbe kritisiert. Elwis Capece, Geschäftsführer der NGG-Region Mittelbaden-Nordschwarzwald, weist darauf hin, dass die vielen Hilfskräfte in der Branche maßgeblich für die Problematik sind. 450-Euro-Kräfte dürften nichts hinzuverdienen. „Also werden die Überstunden entweder gar nicht oder schwarz bezahlt – bar auf die Hand“, sagt Capece und fordert: „Statt Minijobber mit 450 Euro abzuspeisen, sollte das Gastgewerbe endlich mehr Menschen regulär beschäftigen und ordentlich bezahlen.“

Die Botschaft kommt beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) nicht gut an. Der betont, dass die Notwendigkeit des Abbaus von Überstunden generell unstrittig sei. „Den generalisierenden Pauschalvorwurf der NGG gegen das Gastgewerbe weisen wir in aller Deutlichkeit zurück“, heißt es aber in einer Stellungnahme des Dehoga Bundesverbands.

NGG macht Branche pauschal schlecht

Auf Landesebene wählt Pressesprecher Daniel Ohl ebenfalls deutliche Worte: „Es ist sicher nicht im Interesse der Branche, der ja auch die NGG angehört, sie pauschal schlecht zu machen.“ Seit 2010 habe das Gastgewerbe im Südwesten 30 Prozent mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. „Wenn es also so schlimm ist, in der Branche zu arbeiten, wieso haben wir dann diesen Zuwachs?“, fragt Ohl.

Den Aussagen der Vertreter des Gastgewerbes stehen die Zahlen der Studie gegenüber. Das Beispiel der Stadt Karlsruhe zeigt: Etwa 10.000 Beschäftigte in der Branche kamen auf 172.000 Überstunden – 44 Prozent davon unbezahlt. Andernorts in der Region sieht es nicht besser aus: Die rund 14.300 Beschäftigten im Gastgewerbe im Ortenaukreis kamen auf 247.000 Überstunden, die Stadt Pforzheim und der Enzkreis kamen auf knapp 100.000 Überstunden, in Baden-Baden waren es 57.000, im Landkreis Rastatt 80.000 und im Landkreis Karlsruhe 141.000.

Dehoga schiebt Schuld auf Arbeitszeitgesetz

Die Dehoga führt die Situation auf das Arbeitszeitgesetz zurück. Das schreibt unter anderem maximal zehn Stunden Arbeit pro Beschäftigtem am Tag vor. Zudem sind viele Dokumentationspflichten damit verbunden. Derlei Vorschriften richten sich laut Ohl nicht an der Realität aus. „Unsere Branche ist gästegetrieben. Wir müssen dann da sein, wenn die Gäste kommen.“ Dies könne mit dem aktuellen Arbeitszeitgesetz nicht gewährleistet werden. Die Dehoga fordert deshalb eine Anpassung, um flexibler agieren zu können. „Diese Flexibilisierung ist übrigens auch von den Mitarbeitern gewünscht“, so Ohl.

Genau das bezweifelt die NGG. „Es geht darum, das Arbeitszeitgesetz zu durchlöchern. Ziel der Arbeitgeber ist es, die Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden pro Tag auszuweiten“, kritisiert Capece. Mehr Arbeit bedeute immer auch ein höheres Gesundheitsrisiko. Die bestehende Regelung der Arbeitszeit sei deshalb ein wichtiger Schutz der Beschäftigten.

Gastgewerbe nicht einzige betroffene Branche

Das Gastgewerbe ist übrigens laut Studie längst nicht die einzige Großbaustelle in Sachen Überstunden. Spitzenreiter bei der unbezahlten Mehrarbeit sind „Lehrende und ausbildende Berufe“, gefolgt von „Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufen“. Die Macher der Studie weisen aber darauf hin, dass es sich dabei um Branchen handelt, in denen deutlich besser bezahlt werde. Dort wirke sich das Problem nicht so stark aus wie „im unteren Entgeltbereich“.