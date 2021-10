Für die Zukunft rüsten

Südwest-Industrie und IG Metall fordern Weiterbildungsschub

Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall fordern einen Weiterbildungsschub in der baden-württembergischen Industrie. In den nächsten fünf Jahren müsse eine Vielzahl an Arbeitnehmern besonders im Bereich der Digitalisierung fortgebildet werden, sagte IG-Metall-Bezirkschef Roman Zitzelsberger am Montag in Stuttgart.