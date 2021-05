Supermarkt-Shopping am Handy: Lebensmittel-Lieferdienste drängen nach Karlsruhe

Die ruhigen Zeiten in Karlsruhe für bestehende Lebensmittel-Lieferdienste sind vorbei: dm testet neuerdings einen Express-Lieferservice per Lastenrad, und das Start-up Gorillas hat die Baden-Metropole entdeckt.

Die Gorillas trommeln kräftig auf ihre stolze Brust. Sie wollen etablierten Einzelhandelskonzernen das Fürchten lehren. Das Berliner Start-up mit dem tierischen Namen – finanziert unter anderem von Facebook-Investor DST Global – ist neuerdings auch in Karlsruhe tätig.

Kunden, die per Smartphone oder Tablet ihre Supermarkt-Artikel bestellt haben, sollen diese zehn Minuten später an die Haustüre geliefert bekommen. Zunächst wird in acht Stadtteile geliefert. Das teilt die Firma Kunz-Schulze Immobilien mit, die Gorillas einen Standort in Karlsruhe vermittelt hat. Von Gorillas selbst war zunächst kein Statement zu erhalten.

Rewe zählt zu den Pionieren