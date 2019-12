Thomas Cook-Kunden aus Karlsruhe und Leopoldshafen hoffen auf Bundesregierung

Anzeige

Von den 5.500 Euro noch einmal etwas zu sehen – Michaela Blassmann hat damit nicht mehr gerechnet. Bis zum Mittwoch. Als die erste Meldung durch die Medien geht, dass die Bundesregierung geschädigten Thomas-Cook-Urlaubern finanziell zur Seite stehen will, wird sie hellhörig.

Denn die Karlsruherin gehört zu den Tausenden Urlaubern, bei denen die Pleite des Reisekonzerns ein großes Loch in den Geldbeutel gerissen hat. Nach der Insolvenz des Unternehmens im September war ihr geplanter Kreta-Urlaub mit der Familie abgesagt worden. Und das bereits überwiesene Geld schien verloren.

Bundesregierung will einspringen

Nun allerdings hat die Bundesregierung angekündigt, bei den Entschädigungen einzuspringen. Sie übernimmt den Betrag, für den die Zurich Versicherung nicht aufkommt. Zum Hintergrund: Bei Pauschalreisen sind die Kundengelder abgesichert. Doch nur bis zu einer bestimmten Höhe. Die Haftungsobergrenze liegt derzeit pro Absicherer bei 110 Millionen Euro jährlich. Mit der Folge, dass bei einer Insolvenz wie der von Thomas Cook – das Unternehmen war sowohl weltweit als auch in Deutschland in der Touristik die Nummer zwei – die Summe nicht reicht, um allen Kunden das Geld für abgesagte Reisen zurückzuerstatten. Die Zurich Versicherung, bei der Thomas Cook versichert ist, nannte schon vor Wochen einen Schaden von mindestens 250 Millionen Euro. Experten gehen sogar von bis zu 500 Millionen Euro aus.

Schreiben von Versicherung statt Strandfotos

Die Nachricht aus Berlin lässt nicht nur Blassmann aufatmen. Auch Manuela Fien hofft auf ein doch noch gutes Ende. Vergangenen Oktober sollte es eigentlich in die Dominikanische Republik gehen. „Für unsere Hochzeitsreise hatten wir uns ein besonderes Ziel ausgesucht“, erzählt die Kronauerin. Und tiefer in die Tasche gegriffen als sonst: Rund 5.400 Euro kostete der zweiwöchige Karibik-Urlaub für das frisch vermählte Paar und die zwei Trauzeugen. Doch aus dem Honeymoon unter Palmen wurde nichts. Statt Strandfotos hält Fien ein Schreiben von der Versicherung in der Hand. Mit deren Bitte um Geduld.

Dass sich diese auszahlt – darauf baut nun Alfons Kleinkopf aus Leopoldshafen. „Bislang hatte ich nicht damit gerechnet, die 2.750 Euro zurückzubekommen“, sagt er. So viel hatte er für die abgesagte Reise nach Andalusien bezahlt, die er mit seiner Partnerin im September machen wollte.

Das Paar blieb jedoch nicht zu Hause, sondern suchte sich einen Ersatz. Dafür entschied sich auch Bettina Repple. Die Karlsruherin buchte die für Weihnachten geplante Reise bei einem anderen Veranstalter ein zweites Mal und fliegt mit ihrem Mann sowie zwei Freunden auf die Malediven. An die Anzahlung von rund 1.300 will sie nicht mehr denken. „Sonst ärgere ich mich“, sagt sie. Auch Michaela Blassmann verzichtete nicht auf den Kreta-Trip. Sie buchte damals Hotel und Flüge für sechs Personen neu.

