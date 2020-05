Tourismus-Marketing-Chef: Heidelberger vermissen Altstadtraunen der Besucherrekordjahre

Anzeige

Keine Touristen aus den USA oder China – in Heidelberg kaum vorstellbar, doch für eine derzeit noch nicht absehbare Zeit wohl Realität. Die Stadt am Neckar, die bei Urlaubern aus Übersee oft fester Bestandteil einer Europareise war, stellt sich darauf ein, dass Amerikaner und Asiaten so schnell nicht wieder auf der Terrasse des Schlosses stehen oder in den Kneipen der Altstadt sitzen.

Auch ist ungewiss, wann die ersten europäischen Gäste durch die Hauptstraße schlendern. Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, über die Folgen der Corona-Krise und die Neuausrichtung des Tourismus.

Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie zum Schloss blicken und wissen, dass dort keine Touristen sind?

Schiemer: Ich werde wehmütig. Es ist traurig, wie sich von heute auf morgen alles verändert hat. Wir sprechen in Heidelberg seit fünf Jahren von Besucherrekorden. Im Januar und Februar stieg die Zahl der Übernachtungsgäste sogar nochmals um 14 Prozent. Und nun das. Uns fehlen die Menschen, die uns besuchen. Sie gehören zum Bild der Stadt. Selbst Heidelberger, denen es manchmal in der Altstadt zu laut war, vermissen nun das Altstadtraunen.

Wie hoch sind die Verluste für den Tourismus?

Schiemer: Das kann ich noch nicht genau beziffern. Aber in Anbetracht dessen, dass im März und April fast alle Übernachtungen storniert wurden, werden die Zahlen katastrophal sein. Die Hotels haben große Probleme.

Für Heidelberg sind internationale Besucher enorm wichtig. Doch weder Amerikaner noch Chinesen dürften bald wieder zurückkehren. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Schiemer: Wir können von Glück sprechen, dass in den vergangenen Jahren der Inlandstourismus für Heidelberg an Bedeutung gewonnen hat. Rund 60 Prozent der Übernachtungsgäste kamen etwa 2019 aus Deutschland. Wir müssen den internationalen Tourismus wohl oder übel erst einmal vernachlässigen und uns nun auf den nationalen Markt konzentrieren.

Wie weit sind Sie mit Ihren Überlegungen?

Schiemer: Wir haben schon sehr früh angefangen, uns mit dem Problem auseinanderzusetzen und Szenarien zu entwickeln. Denn tatenlos abzuwarten wäre fatal. Wir wollen ein Konzept für die Zeit in der innerhalb Deutschlands wieder gereist werden darf, fertig in der Schublade haben. Nächste Woche findet daher ein Treffen statt, an dem neben Heidelberg Marketing unter anderem die Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) und die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg teilnehmen. Zudem sind wir in Kontakt mit den Städten der Region. Wir planen, gemeinsam auf den Markt zu gehen.

Weshalb schließen Sie sich zusammen?

Schiemer: Städte wie Heidelberg oder auch Mannheim konkurrieren dieses Jahr sehr stark mit ländlichen Gegenden wie dem Schwarzwald oder der Ostsee. Die Menschen wollen momentan nicht in die Stadt. Heidelberg ist als Ziel also nicht die erste Wahl. Wenn wir aber innerhalb der Region kooperieren, uns ergänzen und gemeinsam Reisepakete anbieten, haben wir eine Chance.

Die Kurpfalz als Ziel für den Sommerurlaub?

Schiemer: Nein, das wäre verwegen. Mit einem zweiwöchigen Urlaub am Meer oder in den Bergen können wir nicht konkurrieren. Doch drei bis vier Tage kann man hier durchaus verweilen. Wir wollen unsere Gäste dazu animieren, das Umland zu besuchen, nachdem sie das Schloss besichtigt haben.

Lässt die derzeitige Corona-Krise die Tourismustreibenden der Region etwas stärker zusammenrücken?

Schiemer: Es gab schon vorher Kooperationen, jedoch nicht in dem Ausmaß wie jetzt geplant. Dass Heidelberg dadurch Gäste verlieren könnte, glaube ich nicht. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir unsere Gäste nach einem Tagesausflug in die Pfalz abends nach Heidelberg zurückholen und sie hier übernachten.

Wie wollen Sie Heidelberg in Deutschland vermarkten?

Schiemer: Das verrate ich Ihnen jetzt noch nicht. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir mit Hamburg oder Köln konkurrieren können. Wir brauchen in Heidelberg die Touristen. Letztendlich wird die Stadt punkten, die das einfallsreichste Marketingkonzept hat. Es wird auf alle Fälle erst einmal schwer.

Zu den Besuchermagneten haben immer die Schlossbeleuchtung und der Heidelberger Herbst gehört.

Die Schlossbeleuchtung ist abgesagt. Was passiert mit dem Heidelberger Herbst, einem der größten Altstadtfeste der Region?

Schiemer: Die Entscheidung, ob der Heidelberger Herbst stattfindet oder nicht, wird kurzfristig fallen. Das hängt von den Anweisungen der Bundesregierung ab. Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Menschen bei einer solch großen Veranstaltung Abstand halten können.

In Heidelberg haben viele Junggesellenabschiede stattgefunden. Die johlenden Gruppen waren nicht zu jedermanns Freude. Sehen Sie in der jetzigen Situation auch eine Chance, diese Art von Tourismus künftig in andere Bahnen zu lenken?

Schiemer: Es gibt immer Menschen, die sich Regeln wiedersetzen. Dazu gehören sicher auch einige Partygäste. Aber das ist nicht die Mehrheit. Und wenn wir etwas ändern wollen – brauchen wir dafür Corona?

Am 12. Mai öffnen Schloss und Schlossgarten wieder. Welche Regeln gelten für Besucher?

Schiemer: Auch hier greift die Abstandsregelung und die Abgrenzung der Gärten. Auch sind nicht alle Bereiche geöffnet. Die Bergbahn nimmt ebenfalls wieder den Betrieb auf – jedoch mit Fahrgastbegrenzung.

