Tüftler-Sohn leitet Karlsbader Ultraschall-Unternehmen und ist für den guten Zweck auch mal Schauspieler

Herrmann Ultraschall ist mit 26 Standorten in 20 Ländern vertreten und auch dank Corona erfolgreich wie nie. Den Global Player führt von Karlsbad aus Thomas Herrmann.

Thomas Herrmann ist Manager, Macher und Menschenfreund.

Einer, der beim Kult-Musical „Weihnachten neu erleben“ auch schon vor tausenden Besuchern als Schauspieler auf der Bühne stand, um für den karitativen Zweck zu begeistern. Der 57-Jährige ist Chef von Herrmann Ultraschall in Karlsbad.

26 Standorte in 20 Ländern, 600 Mitarbeiter. Er fährt Porsche und hat eine Wohnung in Palma de Mallorca – zugleich ist der Mann von Welt bodenständig geblieben. Mit seinen Mitarbeitern spricht er im gepflegten Dialekt und isst mit ihnen in der Kantine.