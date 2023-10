Wieder verlässt ein Vorstand die Volksbank pur: Nun ist es Martin Schöner, der sein Büro in der Genossenschaftsbank räumt. Offenbar hat es geknirscht. Zwar dankt Aufsichtsratsvorsitzender Martin Greß in einer Medieninformation Schöner „sehr herzlich“ für dessen Arbeit.

Schöner habe „mit einem sehr guten Führungsvermögen, seinem großen Fachwissen und hohem persönlichem Einsatz“ für die Bank gewirkt. Der Chef des Kontrollgremiums lässt sich aber auch mit folgendem Satz zitieren: „Mit Blick auf die zukünftige strategische Ausrichtung des Kundengeschäfts hat es zuletzt allerdings unterschiedliche Auffassungen gegeben.“

Vorstandsposten bei der Volksbank pur wird nicht ersetzt

Die Trennung erfolge „im besten gegenseitigen Einvernehmen“. Die Verantwortung für das Privatkundengeschäft werde nun von Andreas Thorwarth übernommen. Gleichzeitig wird der Vorstand von bisher fünf auf nun vier Mitglieder verkleinert.

Die Personalie Schöner dürfte nicht nur die Kundschaft überraschen, sondern weit über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgen: Die Volksbank pur ist die größte Volksbank in Baden-Württemberg, außerdem bundesweit eine der bedeutendsten. Und Schöner ist nicht der Erste, der die Genossenschaftsbank in der jüngsten Vergangenheit verlassen hat.

Kurz nach Beginn der großen Fusionsphase hatte Vorstandsmitglied Mathias Weis hingeworfen. Der offenbar umstrittene Thomas Schmid konnte sich nicht lange an der Spitze des Aufsichtsrates halten. Anfang dieses Jahres wurde dann bekannt, dass Vorstandsmitglied Jürgen Faupel nicht mehr für die Bank arbeiten werde.

Volksbank pur entstand nach relativ großen Fusionen

In diesem Jahr hatte die Volksbank für ihre Privatkundschaft Filialschließungen bekannt gegeben und ihre Videoberatung forciert. Dies sorgte für Unmut in Teilen der Kundschaft. Fürs Privatkundengeschäft war bislang Schöner verantwortlich, der vor der Fusion für die VR Bank Enz plus arbeitete.

Matthias Hümpfner, Vorstandschef der Volksbank pur, dankt Schöner in der Pressemitteilung „sehr herzlich für die Zusammenarbeit“. Dieser habe „die Bank sicher durch die herausfordernde Phase der Fusion von drei Volksbanken zur Volksbank pur geführt.“

Bei den angesprochenen drei Fusionsinstituten handelt es sich um die Volksbank Karlsruhe/Baden-Baden, Volksbank Pforzheim und VR Bank Enz plus. Zuvor war bei der Fusion der Voba Karlsruhe mit der Voba Baden-Baden/Rastatt Sand im Getriebe.