Unzulässige Jahresentgelte: Bausparkassen müssen rückerstatten

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in 2022 entschieden, dass ein Jahresentgelt von 12 Euro jährlich bei der Bausparkasse BHW unzulässig war. Die Bausparkasse wälzte damit rechtswidrig Kosten für Verwaltungstätigkeiten auf die Bausparer ab, welche sie aber aufgrund einer eigenen gesetzlichen Verpflichtung zu erbringen habe, so der BGH.

Trotz dieses eindeutigen Urteils verweigerten etliche Bausparkassen ihren Kunden die Erstattung der rechtswidrig einbehaltenen Entgelte. Die Begründung: Die eigene Entgeltklausel weiche im Wortlaut von der Klausel ab, die Gegenstand des BGH-Urteils war. Daher waren weitere Klagen der Verbraucherzentralen erforderlich, zu denen es jetzt endlich erste positive Entscheidungen gibt, mit frischem Rückenwind für die Rechte der Betroffenen.

Weitere unzulässige Entgeltklauseln

So entschied am 28.03. das Oberlandesgericht Stuttgart gegen die LBS Landesbausparkasse Süd, dass ein Jahresentgelt von 9, 15 oder 18 Euro in diversen Tarifvarianten unwirksam sei (Az. 2 U 207/22). Gegen dieses Urteil wurde die Revision zum BGH nicht zugelassen. Und das Landgericht Heilbronn entschied am 22.02. und am 25.04. gegen die Bausparkasse Schwäbisch Hall, dass auch ein verlangtes Jahresentgelt von bis zu 36 Euro jährlich sowie ein Vertragsentgelt von 18 Euro jährlich bei Riester Bausparverträgen unzulässig sei (Az Rt 6 O 179/23).

Kundinnen und Kunden können die Entgelte seit Vertragsbeginn zurückfordern. Auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg finden Sie unter dem Stichwort „Bausparkassen Entgelte“ einen Musterbrief.