Technik für Wasserwerke und Co.

Vier IT-Spezialisten aus der Region verschmelzen in Ettlingen zur Vivavis AG

Damit Elektrizitäts- und Wasserwerke oder Kläranlagen einwandfrei funktionieren, brauchen sie eine entsprechende IT. Vier Unternehmen sind hier in der Branche ein Begriff. Jetzt werden sie zur Vivavis AG in Ettlingen verschmolzen.