Volksbanken in Karlsruhe, Bruchsal und Bretten setzen auf Videochat in den Filialen

Wer die Volksbank-Filiale in der Karlsruher Oststadt betritt, wird nicht mehr von einem Bankmitarbeiter begrüßt, sondern von einem Videobildschirm. Per Bewegungsmelder startet die Übertragung. Eine freundliche Dame erscheint und fragt, was sie für den Kunden tun könne.

Sieben ihrer 17 Filialen hat die Volksbank Karlsruhe inzwischen mit dieser Technik ausgestattet, die erste vorheriges Jahr im Stadtteil Knielingen. Die Video-Begrüßung ist eine Antwort auf eine Zukunftsfrage, die alle Banken mit klassischem Kundenverkehr derzeit umtreibt: Wie lässt sich ein möglichst dichtes Filialnetz aufrecht halten, obwohl immer weniger Kunden die Service-Dienstleistungen vor Ort tatsächlich nutzen?

Einen Dauerauftrag einrichten, ein neues Konto eröffnen: Einfache Bankgeschäfte, die früher von Mitarbeitern in den Filialen erledigt wurden, werden zunehmend online oder per Telefon abgewickelt. Dennoch gibt es weiterhin Kunden, die auf einen Ansprechpartner vor Ort Wert legen.