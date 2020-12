Der Wettkampf um die Lufthoheit der elektrischen Flugtaxis wird spannender. Volocopter aus Bruchsal will spätestens in drei Jahren in Singapur einen kommerziellen Flugtaxi-Dienst etablieren. Doch die bayerische Konkurrenz schläft nicht.

Der elektrische, optisch einem Hubschrauber ähnelnde Volocopter macht Bruchsal in der Welt immer bekannter: Jetzt hat Florian Reuter, Chef der High-Tech-Schmiede Volocopter GmbH aus Bruchsal, Singapur eine klare Zusage gegeben – das Unternehmen will innerhalb der nächsten drei Jahre in dem südasiatischen Stadtstaat seine Flugtaxi-Dienste etablieren.

Die Bruchsaler haben deshalb in Singapur eine Tochtergesellschaft gegründet und wollen dort bis 2026 über 200 Vollzeitkräfte einstellen. Bevor Volocopter in dem Stadtstaat kommerzielle Flugtaxi-Dienste offerieren darf, benötigt das Unternehmen noch die behördlichen Genehmigungen der europäischen Aufsichtsbehörde EASA und der CAAS in Singapur.