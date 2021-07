Einstieg als Herstellungsbetrieb

Volocopter aus Bruchsal übernimmt Teile der DG Flugzeugbau

Sie haben schon gemeinsam in Bruchsal die Prototypen von Flugtaxis gebaut - jetzt übernimmt die Volocopter GmbH die DG Flugzeugbau am Flugplatz in Bruchsal, um hier eines Tages in Serie zu gehen. Noch steht die Zertifizierung durch die Flugbehörden aber aus.