Vom Silicon Valley nach Ettlingen: Chefin von Ettli-Kaffee trinkt bis zu zwölf Kaffee am Tag

Früher lehrte Corina Pape an einem Ableger der legendären Stanford-University im Silicon Valley. Heute, als Ettli-Chefin, ist Kaffee ihre Leidenschaft – mit fairem Verhalten gegenüber den Farmern - und manchmal mit nachteiligen Effekten für ihre Nachtruhe.

Am liebsten schwarz

Bei Corinna Pape bräuchte man häufig eine Pause-Taste. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber wenn die Chefin von Ettli Kaffee loslegt, ist sie kaum zu stoppen. Eben noch hat die zierliche Geschäftsfrau kraftvoll mehrere Kaffeesäcke fürs Foto ins rechte Licht gerückt – und ohne zu mosern die Jute-Fussel aus ihrem feinen Kleid gezupft. Schon da sprach sie in einem fort über Arabica und Robusta, über Qualität, Bohnenform und Herkunft.

Und jetzt, in ihrem kleinen Büro, sendet die Genuss-Botschafterin mit der sozialen Ader – dazu später mehr –, was ihr wichtig ist. Dass man einen Coffee-to-Go zwar trinken könne, mit so einem Rushhour-Kaffee aber die Chance auf wahren Genuss und Gelegenheit für Gespräche vergebe. Gut findet sie daher deutschen Kaffee-Klatsch oder bei den Südländern die gemeinsame Espresso-Pause.

Die 39-Jährige gestikuliert viel, wenn sie über erdig, fruchtig oder schokoladig schmeckenden Kaffee parliert. Sie trinkt den ihren übrigens am liebsten schwarz. „Da kommen die Aromen am besten raus.“ Corinna Pape schwärmt über den koffeinhaltigen Trunk. „Das Genussmittel überhaupt“, sagt sie und benutzt Wörter wie „Impact“ oder „den Spirit leben“. Gelernt ist gelernt: Die Frau hat Medienwissenschaften studiert und kannte Marketing schon aus dem Effeff, bevor sie bei Ettli auf die Bohne kam.