Abgesprochene Deals, um Aktienkurse zu manipulieren: Diesen Verdacht hegen Staatsanwaltschaft Mannheim und LKA seit Jahren. Jetzt nahmen sie drei mutmaßliche Haupttäter fest, die ahnungslose Kleinanleger an deutschen Börsen betrogen haben sollen.

Mehrere Jahre haben die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gegen eine international agierende Gruppe ermittelt.

Am Anfang standen Wertpapiergeschäfte an deutschen Börsen, die Finanzaufsehern der BaFin merkwürdig vorgekommen waren. Am 3. Februar schlugen die Ermittler im Rhein-Neckar-Raum und auf Mallorca zu: Es gab drei Festnahmen und 15 Durchsuchungsbeschlüsse.

Beamte stellten im Rhein-Neckar-Raum und auf Mallorca umfangreiches Beweismaterial sicher und beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von bislang mindestens 40 Millionen Euro, berichtete die Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag. Dabei soll es sich vor allem um teure Autos und Immobilien handeln. Die deutschen Behörden arbeiteten dabei über die European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) mit der spanischen Justiz und der Guardia Civil zusammen.

Millionengewinn durch wertlose Aktien

Ursprung der Millionen sollen wertlose Aktien aus Kanada sein: Kanadische Geschäftspartner sollen zwei deutsche Firmen beauftragt haben, die Papiere durch Börsenbriefe und unzutreffende Unternehmensveröffentlichungen zu bewerben. Die drei Festgenommenen betrieben diese Firmen im Rhein-Neckar-Raum.

Die Papiere wurden laut Ermittlern an deutschen Börsen platziert, um über abgesprochene Handelsgeschäfte eine tatsächlich nicht vorhandene Marktlage vorzuspiegeln und den Aktienkurs zu manipulieren. Mit extrem hohen Gewinnen sollen die Beschuldigten dann die Papiere vor allem an ahnungslose Kleinanleger veräußert haben.