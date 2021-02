Der Bedarf an sicherer und einfacher digitaler Kommunikation ist auch in der Corona-Krise deutlich gestiegen. Dies zeigt sich insbesondere an der E-Mail-Nutzung, denn für Homeschooling und Homeoffice ist E-Mail eine der wichtigsten Anwendungen. So konnten wir auf den Systemen von Web.de und GMX in den vergangenen Monaten einen zusätzlichen Anstieg der täglichen Logins registrieren. Parallel konnten wir im vergangenen Jahr über zwei Millionen Nutzer hinzugewinnen. Viele Nutzer benötigen auch zusätzlichen Speicher, um ihre Daten besser verwalten zu können oder eine Alternative zu den US-Anbietern zu haben. Dies führte zu einer gestiegenen Nachfrage nach Cloud-Speichern.