Definitiv ja. Die Materialversorgung hat sich massiv verschlechtert. Unsere Versorgung ist dank unserer langjährigen Kunden-Lieferanten-Beziehungen gesichert, dennoch wir wissen nicht, was uns in den nächsten Monaten blüht. Aktuell verspüren wir außerdem enormen Kostendruck, von Dämmmaterialien bis hin zu Kunststoffrohren. Am meisten schmerzen uns die Preiserhöhungen beim Holz, weil wir Häuser in ökologischer Fertigbauweise bauen.