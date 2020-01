Anzeige

Die Tübinger Firma Pustefix stellt seit vielen Jahrzehnten Seifenblasen für den weltweiten Markt her. Die Marke hat längst Kultstatus und nostalgisches Potenzial. Dabei wollte der Gründer ursprünglich eigentlich etwas ganz anderes herstellen.

Schon in der ersten Woche des Jahres ist wohl manch guter Vorsatz zerstoben wie eine Seifenblase. Gerade noch schillern die Absichten bunt und verheißungsvoll, schon stößt sich die gedankliche Pracht an den scharfen Kanten des Lebens. Ganz wie es luftgefüllte Kugeln aus Seifenlauge tun.

Die dünnen Leichtgewichte lassen sich nicht packen und sind zerplatzt, ehe man sich’s versieht. Zurück bleiben wenige Milligramm Lauge. Seifenblasen sind Vergänglichkeit in ihrer schönsten Form. Doch Vergänglichkeit geht auch nachhaltig, wie die Tübinger Marke Pustefix beweist.

Hier hat man – paradox genug – das kurzlebige Vergnügen unsterblich gemacht. Seit 1947 setzt Pustefix auf die kinderhand-freundlichen dunkelblauen und zylindrischen Gefäße mit der Grafik des pustenden Teddybären. Wer mit dem Behälter hantiert, kann kaum widerstehen. Der geschraubte Deckel gibt das Puste-Öhr frei. In ihm trifft die passende Menge Seifenlauge auf einen sensibel dosierten Atemstrom. Der Puste-Erfolg macht euphorisch: Schon tanzen Dutzende Blasen lustig durch die Luft.

Der Gründer wollte eigentlich Waschmittel herstellen

Eigentlich ging es dem Chemiker Rolf Hein nach dem Krieg ja um die Herstellung eines wirksamen Waschmittels. Die Zeiten waren mager, und der Wissenschaftler aus Tübingen hoffte, sein Reinigungspulver gegen Lebensmittel eintauschen zu können. Beim Experimentieren entstanden bald ansehnliche Seifenblasen – und mit ihnen eine ebenso ansehnliche Geschäftsidee.

Zwar benötigt niemand Seifenblasen zum Leben, doch wenn das Leben Freude bringen soll, kommen die schillernden Kugeln gerade recht. Rund 700.000 Liter der nach geheimer Rezeptur fabrizierten Seifenflüssigkeit werden Jahr für Jahr in der Bahnhofstraße in Tübingen-Kilchberg hergestellt, in die blauen Behälter gefüllt und später in Kundenhand andachtsvoll zu Blasen verwandelt.

Zwei Dutzend Mitarbeiter bringen Menschen weltweit zum Pusten

Heute führt der Enkel des Firmengründers die Geschäfte der GmbH; neben der eigentlichen Seifenlauge offeriert Pustefix auch den stilprägenden Teddybären, T-Shirts und eine Vielzahl von Merchandise-Produkten. Selbstständig ist Pustefix allerdings nicht mehr: 2011 erwarb die österreichische Marketing- und Vertriebsgesellschaft Stadlbauer den Seifenblasen-Hersteller aus Tübingen. Gemessen an Stadlbauers Flaggschiff, der Carrera-Bahn, ist Pustefix mit seinen zwei Dutzend Mitarbeitern und wenigen Millionen Euro Jahresumsatz nur ein kleines Licht am Spielzeug-Horizont.

Dafür eines von erheblichem Sympathiewert: Weltweit pusten in Fußgängerzonen und Shoppingmalls automatisierte Pustefix-Bären Seifenblasen in die Luft; das altertümliche Firmenlogo weckt – ähnlich dem der Ahoi-Brause – nostalgische Gefühle. In der durchdigitalisierten modernen Zeit des elektronischen Spielzeugs wirkt die simple aber doch so poetische Seifenblase wie die Verkörperung des Analogen schlechthin. Sie hat ja auch schon einiges auf ihrem hauchdünnen Buckel.

Die lange Kulturgeschichte der Blase

Denn bereits lange vor dem Geistesblitz des Firmengründers Rolf Hein waren Seifenblasen wohlbekannt. Bereits Tausende Jahre vor Christi Geburt sollen die Sumerer beim Seifensieden Bekanntschaft mit den flüchtigen Kugeln gemacht haben. Später entsannen sich die Steinmetze des Barocks der Seifenblasen: Auf altertümlichen Grabsteinen sieht man mitunter Skelette per Pfeife aufsteigende Blasen pusten – als symbolhafte Erinnerung an die Kurzlebigkeit des Menschen. In der Kunstgeschichte hat die Seifenblase ohnehin ihren Platz. So ist von dem niederländischen Maler Frans van Mieris dem Älteren das kleine Ölgemälde „Junge am Fenster mit Seifenblasen“ überliefert. Und der Barock-Künstler Karel Dujardin lässt eine allegorische Jungen-Figur gar auf einer Seifenblase balancieren – um alle gefühlte Sicherheit als Lugbild zu enttarnen.

Schon im 15. Jahrhundert machte sich Leonardo da Vinci Gedanken zur nötigen Oberflächenspannung, Isaac Newton interessierte sich im 17. Jahrhundert für die schillernden Farben. In den vergangenen Jahren haben Seifenblasen eine Renaissance erlebt – vor allem als Riesenexemplare, wie sie in Fußgängerzonen staunende Blicke auf sich ziehen. Zwei per Kordelschlinge verbundene Stäbe werden dabei in die Lauge getaucht, um anschließend mit Gefühl durch die Luft bewegt zu werden. Wem das zu aufwendig ist, für den hat Pustefix die klassische Alternative.