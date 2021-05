Wie der Onlinehandel wegen Corona viele neue Kunden gewinnt

Branchenprimus Amazon hat laut einer Pflichtmitteilung im vergangenen Jahr in Deutschland umgerechnet rund 24,7 Milliarden Euro umgesetzt (plus 33 Prozent). Wie sich die Erlöse seit Beginn der Pandemie entwickelt haben, lasse sich nicht sagen. „Wir grenzen das nicht ab“, so ein Amazon-Sprecher, auch auf die weiteren Fragen der BNN könne er nicht näher eingehen.

Die Hamburger Otto-Group, zu der auch das Versandhaus Heine in Karlsruhe gehört, hat im Geschäftsjahr 2020/2021 (28. Februar) allein in Deutschland mit Online-Handel 6,9 Milliarden Euro erlöst, so die vorläufigen Zahlen. Im Vergleichszeitraum zuvor waren es 5,7 Milliarden Euro.

Bei Deutschlands Nummer drei, Zalando (Berlin), dessen Plattform mittlerweile auch 3.400 stationäre Händler nutzen, stieg 2020 der Gesamtumsatz um 23,1 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro. Deutschland hat daran einen Anteil von 28,9 Prozent.

Und hier exemplarisch noch einen Blick auf einen relativ kleineren Player: Der Karlsruher Versandhändler Jacob Elektronik steigerte seinen Umsatz um 40 Prozent auf 290 Millionen Euro – es war das beste Jahr seiner Firmengeschichte.