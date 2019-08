Wirte wollen kein kostenloses Leitungswasser servieren

Anzeige

Die Gastronomen sorgen sich, kostenloses Leitungswasser anbieten zu müssen. Der Branchenverband Dehoga Baden-Württemberg ist strikt dagegen, dass Wirte dazu verpflichtete werden.

Für die Gastronomen im Land ist es alles andere als ein Sturm im Wasserglas. So lange die Europäische Union nicht klipp und 28klar ausschließt, dass Wirte ihren Gästen kostenfrei Leitungswasser auf den Tisch stellen müssen, sind sie in Sorge.

Wasserverkauf gleicht geringen Bierkonsum aus

„Die Gastronomie lebt im Prinzip vom Wasser“, sagt Waldemar Fretz. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Branchenverbandes Dehoga Baden-Württemberg und Chef des Kreisverbandes Karlsruhe – kennt also die Nöte. Den Wasserverkauf brauchen die Wirte demnach – weil weniger Bier getrunken wird. Wein spiele noch weniger eine Rolle. „Wenn die Individualgastronomie den Ertrag aus dem Wasser nicht hat, geht sie noch schneller ein“, betont er auf BNN-Anfrage.

Gratis-Gläschen nicht mit Gratis-Liter verwechseln

Ein kostenloses Gläschen (Leitungs-)Wasser zum Kleinen Braunen in einem Wiener Kaffeehaus oder zum Espresso in einer römischen Bar – das ist üblich. Auch in Deutschland bieten Gastwirte das Gratis-Gläschen an. „Da spricht auch nichts dagegen“, sagt Baden-Württembergs Dehoga-Hauptgeschäftsführer Jürgen Kirchherr. „Gegen was wir uns wehren, ist, dass es der Gastronom verpflichtend machen muss.“

Andere Länder – andere Bedingungen

In Frankreich wurden die Gastronomen bereits dazu verdonnert, ihren Gästen kostenfrei Leitungswasser zu reichen. Doch dieses Argument ist für Kirchherr nicht stichhaltig. Denn dort werde mehr an alkoholhaltigen Getränken verdient als in Deutschland – die Franzosen hätten also eine andere (Misch-)Kalkulation. Und in Italien sei nach wie vor das sogenannte Kuvertgeld üblich. Der Restaurantbesucher bezahlt also fürs Gedeck einen Betrag.

Kostenloses Wasser könnte zu Kuvertgeld führen

Sollte die EU den deutschen Gastronomen beim Wasser Vorschriften machen, die ins Geld gehen, werde es auch hierzulande ein Kuvertgeld geben, sagt Fretz. „Das wollen wir aber absolut nicht.“ Es würde potenzielle Gäste nur abschrecken, die Gastronomie in der Konsequenz noch mehr darben. Fretz: „Schon jetzt haben in Baden-Württemberg acht Prozent der Kommunen keine Lokale mehr.“

Alternative Servicepauschale fürs Leitungswasser

„Der ein oder andere Gastronom könnte schon in Schwierigkeiten kommen“, nennt Hakan Ulucay, Landesbezirkssekretär der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, seine Meinung. Die Lösung könnte eine Servicepauschale fürs Glas Leitungswasser sein. Die Arbeit der Mitarbeiter und des Wirtes würden so honoriert.

Was die EU möchte

Hintergrund des Wasser-Streits ist eine EU-Richtlinie. Zum Zeitplan sagt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums: „Die Trinkwasserrichtlinie befindet sich aktuell vor der Aufnahme interinstitutioneller Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat. Im Herbst ist mit ersten Beratungen hierzu zu rechnen. Ein Abschluss bleibt dem Ergebnis der Verhandlungen vorbehalten.“

Wirte wollen zufriedene Gäste

Schon heute komme in Deutschland in vielen Lokalen ein kostenloses Glas Wasser auf den Tisch, wenn der Gast danach frage, so eine Sprecherin des Bundesernährungsministeriums. „Ein serviceorientierter, geschäftstüchtiger Wirt wird seinen Gästen Trinkwasser auf Nachfrage zur Verfügung stellen, ob kostenlos oder mit geringem Serviceentgelt. Schließlich garantiert nur die Zufriedenheit des Gastes ein Wiederkommen.“