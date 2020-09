Zehn Millionen Euro für Bio-Sprit-Großanlage auf dem Karlsruher MiRO-Gelände zu Verfügung

Das KIT ist am Thema Bio-Sprit schon lange dran. Seit eineinhalb Jahren gibt es in Karlsruhe zudem ein passendes 20-Millionen-Euro-Projekt. Nun macht das Land ernst: Es möchte zehn Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit auf dem Raffineriegelände eine reFuels-Großanlage entstehen kann.

Das ganze Land redet über Elektromobilität. „Doch mit Batterieflugzeugen zu fliegen, das geht nur über kurze Strecken“, sagt Uwe Lahl vom baden-württembergischen Verkehrsministerium. Zudem seien die Lkw-Bauer an Bio-Sprit interessiert, der eine gewohnte Reichweite garantiert.

In Karlsruhe wird an reFuels bereits geforscht

Karlsruhe ist an dem Thema dran: Am KIT ist eine Mini-Anlage für synthetischen Kraftstoff in Betrieb. Und zusammen mit 14 Unternehmen arbeitet das Land seit eineinhalb Jahren am Projekt „reFuels – Kraftstoffe neu denken“. Bislang war das ein 20-Millionen-Euro-Vorhaben, zu dem das Land fünf Millionen Euro beisteuerte.

Der Rest kommt von Unternehmen wie der Karlsruher MiRO, Deutschlands größter Raffinerie. Nach der Projektarbeit geht das Land nun einen Schritt weiter, wie Lahl als ständiger Vertreter des Verkehrsministers auf Anfrage dieser Zeitung sagt: Es möchte seinen Beitrag leisten, damit auf dem MiRO-Gelände eine reFuels-Industrieanlage gebaut werden kann.