Anzeige

Einen Lotharpfad gibt es nicht nur im Schwarzwald: Im Bergwald überließ der Karlsruher Forst eine zehn Hektar große Fläche, die der Jahrhundertsturm an Weihnachten 1999 abräumte, in den vergangenen 20 Jahren sich selbst. Nun kann man dort Lothars Spuren entdecken und beobachten, was gedeiht, wenn der Mensch nicht eingreift.

Als Lothar abgezogen war, stand auf der Kuppe im Bergwald kaum ein Baum mehr. Mächtige Rotbuchen hatte der Orkan am 26. Dezember 1999 geknickt, abgedreht oder mit ihren Wurzeln aus den Boden gerissen. Gewaltige Douglasien zerlegt oder umgeblasen, alte Eichen gekappt oder komplett gefällt. Als Beobachtungsfläche blieb der rund zehn Hektar große Bereich am Spazierweg zwischen Geigersberg und Hohenwettersbach sich selbst überlassen.

Unser Mini-Nationalpark direkt

vor der Haustür. Ulrich Kienzler, Karlsruher Forstamtsdirektor

Nun ist dort sichtbar, wie der Wald sich ein Gebiet zurückerobert, wenn der Mensch nicht eingreift. Einen „Lotharpfad“ hat der Forst schon im ersten Jahr nach dem Jahrhundertsturm dort angelegt – der sich ständig wandelt. „Unser Mini-Nationalpark direkt vor der Haustür“, sagt Forstamtsleiter Ulrich Kienzler schmunzelnd.

In wenigen Stunden fiel der Einschlag von zweieinhalb Jahren

Was Lothar im Stadtwald angerichtet hat, zeigt die große Tafel beim Einstieg: 40.000 Kubikmeter Holz, das sind zweieinhalbmal der übliche Jahreseinschlag, hat der Orkan in wenigen Stunden entnommen. Der 2.250 Hektar große Stadtwald in 19 Gebieten zwischen Rhein und Bergwald kam damit – verglichen mit anderen Regionen – glimpflich weg. „Die größte Schadensfläche hier oben war zwischen Bergwaldsiedlung und A8“ , erklärt Kienzler.

Auch interessant: „Saubere Hände sind das A und O“ – Hygienikerin über die neue Gefahr durch MRGN

Bäume suchen sich krumme Wege

Kreuz und quer liegen die Stämme im nassen Buchenlaub, viele von Moos überzogen, andere halb im Waldboden eingegraben. Unordentlich, findet mancher Spaziergänger die Fläche. Schon nach den ersten Metern auf dem vielleicht einen halben Kilometer langen Rundweg ist sichtbar, was die Natur macht, wenn man sie den lässt: Neue Bäume haben sich aufs tote Holz gesetzt oder wachsen im Bogen um schräg liegende Stämme, wenn diese den direkten Weg zum Licht versperren. „Ihr Holz hat damit keinen so großen Wert“, sagt der Forstdirektor. Aber darum geht es in diesem Waldstück ja ohnehin nicht.

Auch interessant: Das Auerhuhn im Schwarzwald kämpft ums Überleben

Gemächlicher Zersetzungsprozess

Auch nach 20 Jahren ist noch viel vom Sturmholz vorhanden, der Zersetzungsprozess also ein sehr gemächlicher. Und variiert doch je nach Holzart deutlich. Kienzler deutet auf eine Douglasie, die vor 20 Jahren fiel. „Das Kernholz ist noch fest, nur das Splintholz außen zerfällt nun“, erklärt er und klopft auf das harte, rötliche Innere des Stamms. Nicht umsonst werde die Douglasie für Terrassendielen sehr geschätzt. Die Buchen, die einst die Kuppe dominierten, sind schon deutlich hinfälliger.

Auch interessant: „Der Charakter hat sich stark gewandelt“

Der Bergahorn ist ein Schnellstarter

Bei der Rückeroberung des Lebensraums sind sie sehr viel langsamer. Obwohl die Naturverjüngung funktioniert und aus mancher Buchecker schon wieder ein kräftiges Bäumchen geworden ist, dominieren inzwischen andere Baumarten. Der Bergahorn ist ein „Schnellstarter“ und ragt an vielen Stellen gut 20 Meter in den Himmel. Auch die Weißtanne, eigentlich ein typischer Schwarzwald-Baum und in 400 bis 600 Metern Höhe beheimatet, gedeiht im Chaos auf der Sturmfläche prächtig und bringt viel Grün in den Winterwald. Ein Teil der Samen stammt von den wenigen Bäumen, die schon in der Fläche waren, ein Teil kam angeflogen, erklärt der Forstmann.

Auch interessant: Neue Ausblicke dank Lothar: Wo der Jahrhundert-Orkan dem Tourismus geholfen hat

Die Buche hat den Kampf noch nicht verloren

Und doch habe die Buche den Kampf um Licht und Raum noch nicht verloren, ist der überzeugt. „Die Hainbuche wächst auch im Schatten weiter und profitiert wahrscheinlich sogar davon“, meint er. Bei extremer Hitze vor allem – der der Schwarzwaldbaum eher nicht gewachsen sein werde.

Auch interessant: Chef des Nationalparks Schwarzwald: „Lothar hat Bewusstsein für Klimawandel geschaffen“

Totholz ist Lebensraum

Um die Stämme windet sich der Lotharpfad, mal geht es unter einem schrägen Baum hindurch, mal um lehmige Hügel herum. Es sind die Wurzelteller der Bäume, die Lothar komplett aus dem Boden holte. Aus Lehm und Löss besteht dieser weitgehend – aber kaum aus Gestein, an dem sich die Wurzeln festkrallen konnten, erklärt Kienzler. Auch mancher tote Baum ragt noch in den Himmel, deutlich erkennbar sind Fraßspuren vieler Insekten und Löcher, die ein Specht hinterließ. Als Lebensraum, auch für Pilze und Kleinstlebewesen wie Springschwänze ist Totholz von Bedeutung – und freilich auch als Biomasse für die nächste Waldgeneration, erklärt der Forstamtsleiter. Daher bleiben im Stadtwald durchschnittlich 44 Kubikmeter Totholz pro Hektar stehen.