Wunderwarmer April lässt die Stadt erblühen

Die Kirschen blühen. Die Kastanien tragen Kerzen in Kronen aus üppigem Blattgrün. In Rosa und Grün ist das Stadtbild nicht nur an Durlachs Basler Tor getaucht. Überall lässt dieser wunderwarme April die Pflanzen strotzen. Vergessen ist dieser mit seiner Eiseskälte so enttäuschende März, der zarte Frühlingskeime erstickte.

Ein Frühsommer ist ausgebrochen, lange bevor der Wonnemonat Mai gekommen ist. Und mindestens übers Wochenende, an dem Karlsruhes Stadtmarketing mit dem Handel und den Bürgern ein „Fest der Sinne“ samt verkaufsoffenem Sonntag in der City feiert, hält die Sommerwetterlaune an.

Weiherfeld ist nicht Japan. Aber die Kirschblüte in der Neckarstraße lässt die Seele hüpfen wie ein echtes Hanami im fernen Nippon. Im Weiherwald quaken die Frösche. In Bulach blüht wieder der Flieder. In den Rabatten um die sprudelnden Brunnen der Stadt lösen die Tulpen die Stiefmütterchen ab – inzwischen auch in den Oasen der Weststadt, auf dem Gutenbergplatz und am Haydnplatz.

In den Kleingärten summt und brummt es. Bienenfleiß und Hummelhast sind jetzt von den Kleingärtnern nicht nur in Rüppurr gefordert. Schon kurz nach Sonnenaufgang wird dort umgegraben, gehackt und gesät.

12 Uhr mittags zeigt das Quecksilber 25 Grad im Schatten. Es ist also ein Sommertag mitten im eigentlich doch so wetterwendigen April. Da stellt der Gärtner den Liegestuhl in den Schatten eines Apfelbäumchen, wischt den Schweiß von der Stirn, zieht den Blütenduft ein und freut sich des Lebens.

Im Achselhemd radeln Schüler in der Kaiserallee in den Nachmittag. Ihnen fehlt nur noch „hitzefrei“. Auch klagen sie auf hohem Niveau, dass fast alle Freibäder noch geschlossen und die Baggerseen noch zu kalt sind. Alles neu macht sonst erst der Mai. Ob er 2018 auch hält, was der Mensch sich generell von ihm verspricht, kann den Karlsruher in diesem Aprilsommer erst mal kalt lassen.

Die Maikäfer sind in der Luft. Und in den Schokoläden lassen die braunen Sumsemänner die Kasse brummen. Im Schlossgarten regnet hellgrüner Ahornsamen auf die Spaziergänger. Auf den Wiesen arbeiten oder schlafen Studenten, während ihre Kommilitonen sich in der prallen Sonne die Bälle zupritschen. Eichhörnchen springen von Baum zu Baum, während Bierkästen herangekarrt werden. Urlaubsstimmung macht sich breit – zumal Karlsruhe temperaturmäßig in Europa an der Spitze liegt, wie die BNN auf ihrer Facebook-Seite dokumentiert:





Wenn der Abend dämmert, flattern die Fledermäuse um die Häuserecken der Weststadt. Tagsüber sind die ersten Mähkommandos unterwegs: Der Duft von frisch geschnittenem Gras liegt in der Stadtluft.