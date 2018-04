Zeit für Fußballemotionen

Egon Koch hat ein Problem. Am Samstag, halb vier, wenn der SV Bühlertal im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga auf den VfB Bühl trifft, will er auf dem Mittelberg sein. Bloß: „Soll ich zu den Bühlertälern stehen oder zu den Bühlern?“ Koch lacht, so groß ist am Ende das Problem doch nicht. Er wäre in beiden Fanlagern bestens aufgehoben. Schließlich hat der aus Ottersweier stammende und heute in Bühlertal lebende Pädagoge beide Mannschaften schon trainiert, den VfB von 1983 bis 1987 und vor wenigen Jahren noch einmal für ein paar Monate als „Aushilfe“, den SVB 1995/96 und nach Auslandsjahren in Costa Rica gemeinsam mit Bernd Krämer auch die A-Jugend vom Mittelberg.

Doppelte Perspektive

Koch kennt die Rivalität, die sich heute weitgehend auf sportliche Aspekte beschränkt und deren Feuer vor allem von Anekdoten aus anderen Fußball-Epochen genährt wird, aus beiden Perspektiven. „Natürlich hat die räumliche Nähe immer eine große Rolle gespielt, und es war immer ein bisschen ‚Städtler gegen Dörfler’“, erzählt er. Dass die Rivalität zwar immer noch da sei, aber auf kleinerer Flamme koche, liegt für Koch auch am Stellenwert des Fußballs allgemein, an einer Verschiebung der Gewichte. Nicht nur, dass der Fußball heute sich einiger Konkurrenzsportarten mehr erwehren müsse, führt Koch ins Feld; was ihn gewaltig ärgert: Der DFB und die Deutsche Fußballliga graben dem Amateurfußball das Wasser ab. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag flimmern Profispiele über den Bildschirm, „und wenn das Wetter schlecht ist, sitzen die Leute in den Clubhäusern und gucken Sky, während draußen die Amateure spielen.“ Für Koch, der in Ottersweier die Fußballschule Biniok leitet und damit am Fundament des Fußballs arbeitet, ist das Gift für den Fußball: „Die Terminplanung der Bundesliga ist eine Katastrophe.“

In Fünfzehnerreihen am Berg

Auch das habe zu geringeren Besucherzahlen geführt. Um den Andrang in früheren Jahrzehnten zu illustrieren, holt Koch ein Foto hervor; Harro Hornung hat es 1987 gemacht, als sich am Mittelberg, damals noch auf dem Hartplatz, Bühlertal und Bühl, gegenüberstanden. Es ist ein großartiges Bild: Kein Ball ist zu sehen, kein Spieler, und doch ist da die Fußball-, die Derbystimmung zu spüren, Emotionen und Spannung sind geradezu greifbar. „Die Leute standen in Zehner- oder Fünfzehnerreihen den Berg hoch. Das gibt es so heute kaum noch.“ Das Foto spiegelt die Bedeutung so manchen Aufeinandertreffens beider Teams. Koch erinnert sich an eine Partie im Frühjahr 1987, als der SVB Punkte für den Aufstieg brauchte. Um ein bisschen Dampf aus der Partie zu nehmen, traf sich Koch am Morgen mit dem Bühlertäler Trainer Seppl Guth zum Tennis: „Das haben wir den Spielern dann auch gesagt. Die haben ganz schön gestaunt.“ Das Spiel endete mit einem Unentschieden, gefeiert wurde auf beiden Seiten: „OB Wendt hat einen Kasten Bier in die Kabine gestellt. Da war echt was los“, erinnert sich Koch.

„Bühlertal etwas stärker“

Die aktuelle Entwicklung beider Teams verfolgt er intensiv, in dieser Woche hat er den VfB beim Heimsieg gegen Oberkirch beobachtet. „VfB und SVB hatten ihre Durchhänger“, analysiert er. „Bühlertal ist aber jetzt wieder topfit und hat die schweren Auswärtsspiele in Oppenau und Schutterwald gewonnen, der VfB hat die letzten beiden Spiele auch gewonnen. Das kann spannend werden.“ Bühlertal liegt auf dem zweiten Rang, ein Punkt dahinter Bühl – wer verliert, kann die Meisterschaft abschreiben. Das ist die Ausgangslage. Den SV Bühlertal (der in der Vorrunde im Hägenich deutlich triumphierte) schätzt Koch insgesamt etwas stärker ein, „sie sind richtig gut besetzt, dazu kommt das Heimrecht. Von daher tippe ich ein 3:2 für Bühlertal. Ich würde mich aber auch über ein Unentschieden freuen.“ Am Ende ist Egon Koch eben doch in beiden Lagern zu Hause, wo immer er sich auch hinstellt.