Das Unternehmen FlowTex

Mehrere Milliarden Mark Schaden richtete der Unternehmer Manfred Schmider (genannt „Big Manni”) mit seiner Firma FlowTex an. In den 1990er-Jahren handelte das Unternehmen mit Sitz in Ettlingen mit Horizontalbohrmaschinen. Diese können unterirdisch bohren, ohne dass die Erdoberfläche geöffnet werden muss. FlowTex verkauft Maschinen und least sie anschließend zurück. Es ist ein Schneeballsystem.

Viele der gehandelten Maschinen existierten nicht. An wenige hundert Maschinen werden immer wieder neue Seriennummer angebracht. So entsteht der Anschein, es existierten mehr als 1.000 Stück. Am Betrug waren weitere FlowTex-Mitarbeiter beteiligt. Im Jahr 2000 flog alles auf, Schmider wurde festgenommen. Er und seine Mittäter saßen mehrere Jahre in Haft.