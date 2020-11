Die Firma Müller-Fleisch sitzt in Birkenfeld im Enzkreis. Landesweite Aufmerksamkeit erlangte der fleischverarbeitende Betrieb im Frühling 2020, als sich mehr als 300 Beschäftigte mit dem Coronavirus infizierten. Im Anschluss wurde die Großschlachterei mit mehr als 1.000 Mitarbeitern unter Quarantäne gestellt. Der Vorfall löste gemeinsam mit weiteren Corona-Ausbrüchen in anderen Fleischfabriken eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen in der Branche aus.