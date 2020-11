Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen oder einfach nur Sonnenbaden: Das ist am Epplesee mit seinem Sandstrand möglich. Er befindet sich in Rheinstetten-Forchheim, südwestlich von Karlsruhe. Am See gibt es einen Parkplatz, auch mit der Bahn ist er einfach zu erreichen. Für viele Menschen aus der Region ist der Epplesee ein beliebtes Ausflugsziel.