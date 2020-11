1789 eröffnete Tobias Finkbeiner eine Schänke. Sein Sohn erweiterte die Traube um eine Backstube, der Enkel um eine Destillerie. 1920 übernachtet der erste Gast in einem Fremdenzimmer. Der Hotel- und Restaurantbetrieb wird immer weiter ausgebaut. Die Traube Tonbach ist immer noch in Hand der Familie Finkbeiner. Sie ist besonders für ihre ausgezeichnete Gastronomie bekannt. Im Januar 2020 zerstörte ein Brand das Stammhaus. Die Restaurants werden in einem Interimsbau untergebracht, bis die neue Traube Tonbach fertig ist.