1.000 Baby des Jahres 2020 im Siloah St. Trudpert in Pforzheim geboren

Leonardo schläft selig in den Armen seiner Mutter. Den Trubel um ihn herum bekommt das Neugeborene nicht mit. Dass seine Geburt nicht nur für seine Eltern, sondern auch für die Geburtsklinik etwas Besonderes ist, liegt daran, dass er das 1.000 Baby des Jahres 2020 im Siloah St. Trudpert Klinikum ist. Das werden ihm eines Tages aber sicher seine Eltern, Maria Teresa Quotadamo und Minir Fetahi, erzählen.

Krankenhausdirektor Dr. Ulrich Schulze, Chefarzt Dr. Ingo Thalmann, Hebamme Nadine Schweikart und Kinderkrankenschwester Heike Schaaf gratulierten dem Ehepaar aus Pforzheim zur Geburt ihres Sohnes, der am 10. September mit 2.790 Gramm und 51 cm auf die Welt kam, mit großem Blumenstrauß und zwei Teddys. „Ein Plüschtier bekommt auf alle Fälle unser dreieinhalbjähriger Sohn, der schon sehr gespannt ist, seinen kleinen Bruder kennenzulernen“, so die 35-jährige Mutter. „Facetime sei Dank, hat ihn natürlich schon die ganze Familie gesehen“, ergänzt der stolze Vater.

Weil die Geburt komplikationslos verlief, darf Maria Teresa Quotadamo mit Leonardo bald nach Hause, so dass ein persönliches Kennenlernen in der ganzen Familie nicht lange auf sich warten lassen wird.

Steigende Geburtenzahlen von Jahr zu Jahr

Wie bereits in den Jahren zuvor, verzeichnet die Babyfreundliche Geburtsklinik steigende Geburtszahlen. „Allein in den ersten vier Septembertagen sind 27 Babys – im Durchschnitt sieben am Tag – bei uns zur Welt gekommen. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr 1.450 Geburten haben und damit erneut unsere Zahlen aus dem Vorjahr übertreffen werden“, berichtet Chefarzt Dr. Ingo Thalmann.

Wurde das 1.000 Baby des Jahres noch vor zwei Jahren Mitte Oktober vermeldet, verschob sich der Zeitpunkt erneut um einige Wochen. „Noch nie kam das 1.000. Baby so früh wie in diesem Jahr auf die Welt“, berichtet der Chefarzt.

Babyfreundliche Geburtsklinik

Rund 1.400 Kinder werden jährlich in der Frauenklinik des Siloah St. Trudpert Klinikums geboren. Die Geburtsklinik ist seit 15 Jahren als „babyfreundliche Geburtsklinik“ zertifiziert. Die Initiative der WHO und UNICEF weist mit diesem Qualitätssiegel“ Kliniken und Geburtseinrichtungen aus, die über besondere Merkmale verfügen, die Neugeborenen einen guten Start ins Leben ermöglichen. Gerade einmal knapp über 100 zertifizierte Kliniken dieser Art gibt es aktuell in Deutschland.

Babyfreundliche Kliniken zeichnen sich etwa dadurch aus, dass das erste Kennenlernen und die Bindung zwischen Eltern und Kind unterstützt wird. Dies geschieht, indem Mutter und Vater rund um die Uhr mit dem Neugeborenen sind und 24/7 geschultes Fachpersonal als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Weil Frauen nach einer natürlichen Geburt nachweislich weniger Stillprobleme und einen besseren Bindungsaufbau zu ihrem Kind haben, favorisieren babyfreundliche Klinken eine natürliche Geburt. Die Geburtsklinik des Siloah St. Trudpert Klinikums gehört zu Deutschlands Kliniken mit den geringsten Kaiserschnittraten.