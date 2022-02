(PF) Pforzheim – Fußgängerin von Auto erfasst und schwer Verletzt

Pforzheim (ots) –

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend wurde eine Fußgängerin schwer Verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer gegen 20:40 Uhr den Bahnhofplatz in Pforzheim, aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Luisenstraße. Zeitgleich querte eine 51-jährige Frau den mittels Ampel geregelten Kreuzung und wurde durch den herannahenden VW erfasst. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich so schwer Verletzt, dass sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Umstände zum Unfallhergang sowie zur Farbanzeige der Lichtzeichenanlage sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst Pforzheim, unter 07231 186 3111, zu melden.

