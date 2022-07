19-Jähriger kracht frontal in parkendes Auto in Pforzheim

Ein 19-Jähriger ist am Montag in Pforzheim mit einem parkenden Auto frontal zusammengestoßen. Grund hierfür war ein Ausweichmanöver um einem anderen Unfall zu verhindern.

Bei einem Verkehrsunfall in der Blücherstraße ist eine Person verletzt worden und ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 19-Jähriger mit seinem Auto gegen 16.45 Uhr in in Richtung Zeppelinstraße gefahren, als dieser aufgrund eines Fahrfehlers plötzlich sehr schnell beschleunigte.

Um den Unfall im Kurvenbereich, übergehend von der Blücherstraße in die Zeppelinstraße, zu verhindern, zog er seinen Pkw nach links und stieß frontal mit einem auf der Gegenseite geparkten Auto zusammen.

Der 19-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.