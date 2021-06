Polizeifahndung

20-Jährige aus Raum Freudenstadt in Offenburg vermisst

Die Polizei Pforzheim sucht nach einer vermissten 20-Jährigen. Die vermisste Laura N. stammt aus dem Raum Freudenstadt und wurde laut Polizei am Samstagabend gegen 22 Uhr zuletzt am Bahnhof in Offenburg gesehen.