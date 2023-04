Suizidgedanken

20-Jähriger verletzt in Pforzheim zwei Polizisten bis zur Dienstunfähigkeit

Ein Mann hat in einem Streifenwagen in Pforzheim auf dem Weg in eine psychiatrischen Einrichtung zwei Polizisten angegriffen. Bei dem anschließenden Kampf wurden die Beamten verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.