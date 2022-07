26-Jähriger entreißt einer Frau in Pforzheim gewaltsam die Handtasche

Nach einer Raubstraftat am Samstag in Pforzheim ist der Tatverdächtige noch am selben Tag in Untersuchungshaft gekommen.

Ein 26-Jähriger hat am am frühen Samstagmorgen eine 52-Jährige in Pforzheim beraubt. Wie das Polizeipräsidiums Pforzheim und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten, kam der Handtaschendieb noch am Samstag in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die 52-jährige kurz vor 6 Uhr zu Fuß auf der Zerrennerstraße auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Der mutmaßliche Täter folgte ihr hierbei zu Fuß bis in den Bereich der Bissinger Straße. Dort schlug er mehrmals auf die Geschädigte ein und entriss ihr unter Gewaltanwendung die Handtasche, welche die 52-jährige bei sich trug.

Die Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und konnte durch Rettungskräfte zunächst vor Ort versorgt werden. Den dringend Tatverdächtigen nahmen Polizeikräfte nur wenige Minuten nach der Tat vorläufig fest. Ebenso fanden die Beamten die Tasche und stellten dieses sicher.

Der 26-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim noch am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der 26-Jährige, der sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Tat dauern an.