Bedroht durch Spielzeugpistole

28-Jähriger bedroht Polizeibeamte in Pforzheim mit vermeintlicher Schusswaffe

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Pforzheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Während diesem bedrohte der Mann die Beamten mit einer Spielzeugpistole. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.