Verdacht auf Drogenkonsum

39-Jährige mit Messer löst Polizeieinsatz in Pforzheim aus

Eine 39-Jährige mit einem Messer hat am späten Samstagnachmittag in Pforzheim einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen ausgelöst. Die Polizisten mussten die aggressive Frau letztlich überwältigen und in eine psychiatrische Einrichtung bringen.