39-Jähriger wird bei Einbruch in Pforzheimer Bürogebäude gestellt

Zwei Zeugen hatten am Donnerstag in Pforzheim einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die Polizei alarmiert. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude am Donnerstag in Pforzheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, drang der Beschuldigte gegen 2 Uhr in das Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Südstadt ein. Der 39-Jährige gelangte gewaltsam über ein Fenster in das Büro eines Elektrofachhandels in der Kaiser-Friedrich-Straße.

Im Inneren durchwühlte er das Inventar. Zwei Zeugen wurden auf den Einbruch aufmerksam und stellten den Mann bis zur Ankunft der alarmierten Polizei.

Die Beamten fanden bei dem Beschuldigten neben einem Mehrzweckwerkzeug ein Messer und eine Nagelschere. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Täter bislang noch nichts aus dem Gebäude entwendet.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Wie sich später herausstellte, war der Verdächtige der Polizei bereits bekannt und schon zu einer Festnahme ausgeschrieben. Wegen der Fluchtgefahr des Mannes erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Polizei Pforzheim einen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen.

Um mögliche Mittäter ausschließen zu können, leiteten die Beamten während des Einsatzes eine Fahndung mittels eines Polizeihubschraubers ein.