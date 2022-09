4,5 Millionen Euro mehr: Neubau des Stadtteilbades in Huchenfeld wird teurer

Es dauerte eine Weile bis der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen die Mehrkosten beim Bau des Huchenfelder Stadtteilbads verdaut hatte.

Gegenüber der bisherigen Kostenrechnung muss die Kommune rund 4,5 Millionen Euro mehr aufbringen, inklusive eines 20-prozentigen Risikoaufschlags. Ein schwerer Brocken, den die Stadt sich aber aufladen muss, um in den Genuss eines Vier-Millionen-Zuschusses vom Bund zu bekommen.

Der Fördergeber will sicher sein, dass Pforzheim seinen verbleibenden Eigenanteil von rund 9,7 Millionen Euro an der Finanzierung der zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 13,7 Millionen Euro tragen kann und will. Dazu muss ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss her. Der Fachausschuss hat dazu schon mal seine Zustimmung gegeben – bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. Emre Nazli, Gemeinderat der Grünen Liste

Zu den größten Zweiflern im Ausschuss gehörte Emre Nazli (Grüne Liste), der sich zwar als Befürworter des Neubaus des Huchenfelder Bads betrachtet, aber die Auswirkungen der nun teurer werdenden Investition auf die anderen sanierungsbedürftigen Bäder nicht außer acht lassen möchte.

„Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale“, so Nazlis Sorge. „Die aktuelle Beschlusslage ist, alle Bäder zu erhalten“, hielt OB Peter Boch (CDU) ihm entgegen, auch wenn dafür jetzt keine konkrete Jahreszahl genannt werden könne. Zwei Bäder seien zunächst an der Reihe – das in Huchenfeld und das Emma-Jaeger-Bad.

Auch Jacqueline Roos (SPD) sieht „dunkle Wolken“ für die anderen Bäder aufziehen und spricht damit die enormen Kostensteigerungen im Bausektor an. Das solle aber nicht bedeuten, dass nun gar nichts mehr bei den Bädern geschieht. Deshalb werde die SPD an dem Vorhaben in Huchenfeld festhalten und die Kostensteigerung mittragen.

„Absolut zustimmen“ will auch die CDU, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jörg Augenstein. „Dass die bisherigen Preise nicht zu halten sind, darf uns nicht erschüttern“. Über die weiteren Bäder und ihr Schicksal wollen sich die Stadträte in einer Sondersitzung im Oktober austauschen.

Chancen auf Fördermittel beim Fritz-Erler-Bad

OB Boch legt auch Wert darauf, dass der Beschluss des Gemeinderats für den Bau des Huchenfelder Bads umgesetzt wird, um die Glaubwürdigkeit des Gremiums zu erhalten. Bei der Bürgerschaft stehe auch seine Zuverlässigkeit auf dem Spiel, so der OB.

Bei der AfD überwiegt dennoch die Skepsis beim Blick auf die Kosten der Wasserfläche. Michael Baitinger hält das Huchenfelder Bad in diesem Sinne nicht für tragbar.

Für die Sanierung des Fritz-Erler-Bads besteht ebenfalls die Chance auf Fördermittel des Bundes in Millionenhöhe. Die Bewerbung wird von den Pforzheimer Bundestagsabgeordneten unterstützt. Genauso wie von den Ausschussmitgliedern, die sich einig waren, dass das Schul- und Vereinsschwimmen besonders wichtig sei.

Allein bei der FDP-Fraktion gibt es noch Abstimmungsbedarf, wie Andrea Pachaly-Szalay signalisierte und um Verschiebung der Abstimmung bat. Dadurch zog sie sich den Spott von Augenstein und Nazli zu: Die FDP sei sonst doch für ihre Forderungen nach zügiger Sanierung aller Bäder bekannt.