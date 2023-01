40-jähriger Autofahrer fährt Fußgänger in Pforzheim an

Ein 19-jähriger Fußgänger verletzte sich bei einem Unfall in Pforzheim schwer. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht vollständig geklärt.

Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr einen 19-jährigen Fußgänger auf einem Fußgängerüberweg in der Kelterstraße in Pforzheim angefahren. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der junge Mann den Fußgängerüberweg, als der 40-Jährige mit seinem Auto von der Wilferdinger Straße auf die Kelterstraße einbog und mit dem Fußgänger aus derzeit noch unbekannten Gründen kollidierte.

Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die Rettungshelfer brachten den Mann für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus.